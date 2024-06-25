Тепер це дім на колесах: як пара перетворила старий шкільний автобус на затишне житло

Подружжя з Канади облаштувало затишне помешкання в старому шкільному автобусі. Схоже, криза вартості житла простежується в усьому світі, що робить оренду житла дороговартістною, а купівлю – практично неможливою.

Менді та її чоловік Рітомо переобладнали старий шкільний автобус всього за 6 тисяч доларів. У соцмережах пара показала, як саме вони облаштовували помешкання, що тривало близько двох років.

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"Ми ніколи в житті нічого не будували"

Менді розповіла, що, крім великої кількості поту, крові та сліз, на весь проєкт їм знадобилося 25 тисяч доларів. Лише сонячні панелі коштували 10 тисяч доларів.

Ми ніколи в житті нічого не будували, а ще в нас не було грошей. Здебільшого ми покладалися на YouTube, ставили запитання друзям, які були більш обізнані, ніж ми. У нас був один рукатий знайомий, який раз у раз приходив допомагати нам щось доробляти. Електрикою займався мій двоюрідний брат-електрик,

– розповіла Менді.

Дівчина додала, що вони з чоловіком зробили все, щоб зробити будинок красивим і безпечним, використовуючи ті матеріали, які були нам по кишені.

Затишне та стильне помешкання в автобусі / Фото Supplied

Інтер'єр автобуса справді вражає. Він світлий і має справді дорогий вигляд. Всередині є простора кухня, вітальня з телевізором, спальня і туалет. Душ подружжя приймає надворі в лісі, адже в них немає зовнішнього бака. Канадські зими занадто холодні й вода в ньому просто замерзла б. Замість цього в пари є водонагрівач на пропані.

Люди, які спостерігали за ремонтом, були в захваті: "Чесно кажучи, це один із найзатишніших будинків, які я бачив за останній час. Я просто знаю, що ви приємна людина з цікавими історіями. Я сподіваюся, що ваші подорожі в житті приведуть вас до чудових місць, людей і спогадів", – написав один із користувачів.

Тепер подружжя планує продати свій будинок на колесах, щоб купити новіший транспортний засіб.