Мэнди и ее муж Ритомо переоборудовали старый школьный автобус всего за 6 тысяч долларов. В соцсетях пара показала, как они обустраивали помещение, что длилось около двух лет.

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"Мы никогда в жизни ничего не строили"

Мэнди рассказала, что, кроме большого количества пота, крови и слез, на весь проект им понадобилось 25 тысяч долларов. Только солнечные панели стоили 10 тысяч долларов.

Мы никогда в жизни ничего не строили, а еще у нас не было денег. В основном мы полагались на YouTube, задавали вопросы друзьям, которые были более осведомлены, чем мы. У нас был один рукастый знакомый, который то и дело приходил помогать нам что-то доделывать. Электричеством занимался мой двоюродный брат-электрик,

– рассказала Мэнди.

Девушка добавила, что они с мужем сделали все, чтобы сделать дом красивым и безопасным, используя те материалы, которые были нам по карману.

Уютное и стильное помещение в автобусе / Фото Supplied

Интерьер автобуса действительно впечатляет. Он светлый и имеет действительно дорогой вид. Внутри есть просторная кухня, гостиная с телевизором, спальня и туалет. Душ супруги принимают на улице в лесу, ведь у них нет внешнего бака. Канадские зимы слишком холодные и вода в нем просто замерзла бы. Вместо этого у пары есть водонагреватель на пропане.

Люди, которые наблюдали за ремонтом, были в восторге: "Честно говоря, это один из самых уютных домов, которые я видел за последнее время. Я просто знаю, что вы приятный человек с интересными историями. Я надеюсь, что ваши путешествия в жизни приведут вас к замечательным местам, людей и воспоминаний", – написал один из пользователей.

Теперь супруги планируют продать свой дом на колесах, чтобы купить более новое транспортное средство.