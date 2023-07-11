Затишний будинок у гірському курортному містечку: погляньте, яка це краса

Чарівне помешкання розташоване в містечку Бер-Веллі, Каліфорнія. Житло повністю зроблене з дерева: як зовні, так і всередині. Різьблені меблі та інші візерункові деталі просто вражають.

Будинок має площу 125 квадратних метрів та вміщує одну спальню, дві ванні кімнати й додаткові два спальні куточки у вітальні. Його продають за 840 тисяч доларів.

Зверніть увагу Сьому чергу ЖК "Велика Британія" від КН РІЕЛ введено в експлуатацію: що пропонують мешканцям

Дерев'яний будинок у каліфорнійському курортному містечку

Цей старовинний будиночок завжди належав одній родині. Дім побудували зі старовинної секвої, змоделювавши за будівлею 14-го століття, яка була розташована на території стокгольмського музею просто неба.

Кленові огорожі біля східців зробили за зразком норвезької церкви 1650 року. Серед інших деталей дизайну – ручна різьба, дерев'яні віконниці та оздоблення, а також яскраві розписи на меблях. Тут особлива кожна деталь.

У будинку встановлена тепла підлога, є внутрішня протипожежна система та водонагрівач за потреби.

Меблі ручної роботи зачаровують / Фото Realtor

Агент з нерухомості, який продає будинок, каже, що житло збудували так, щоб воно послугувало 1000 років. З моменту завершення будівництва помешкання майже не потребувало оновлення.

Саме містечко Бер-Веллі розташоване 112 кілометрів на південь від озера Тахо. З будиночка відкривається чудовий краєвид на національний ліс та водоспад Йосеміті.

Він створений для цілорічного проживання. Єдиний мінус – важко добратися до житла під час снігопаду. Місцеві жителі пересуваються на снігоходах або бігових лижах. Траси в містечку доглянуті та патрулюються, а також є маршрутний лижний автобус.