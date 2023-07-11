Дом имеет площадь 125 квадратных метров и вмещает одну спальню, две ванные комнаты и дополнительные два спальных уголка в гостиной. Его продают за 840 тысяч долларов.

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Деревянный дом в калифорнийском курортном городке

Этот старинный домик всегда принадлежал одной семье. Дом построили из старинной секвой, смоделировав по зданию 14-го века, расположенному на территории стокгольмского музея под открытым небом.

Кленовые ограждения возле лестницы сделали по образцу норвежской церкви в 1650 году. Среди других деталей дизайна – ручная резьба, деревянные ставни и украшения, а также яркие росписи на мебели. Здесь особенная каждая деталь.

В доме установлен теплый пол, есть внутренняя противопожарная система и водонагреватель при необходимости.

Мебель ручной работы завораживают / Фото Realtor

Агент по недвижимости, продающий дом, говорит, что жилье построили так, чтобы оно послужило 1000 лет. С момента завершения строительства жилье почти не нуждалось в обновлении.

Сам городок Бер-Велли расположен в 112 километрах к югу от озера Тахо. Из домика открывается вид на национальный лес и водопад Йосемити.

Он создан для круглогодичного проживания. Единственный минус – трудно добраться до жилья во время снегопада. Местные жители передвигаются по снегоходам или беговым лыжам. Трассы в городке ухожены и патрулируются, а также есть маршрутный лыжный автобус.