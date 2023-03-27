Будинок з фільму: в Каліфорнії продають нерухомість, де знімали трилер
Джерело:New York Post
Власність розташована на мисі на узбережжі Каліфорнії. Будинок не лише був місцем для зйомок фільму, а й прикрашав обкладинку журналу Vogue.
Мальовничі краєвиди з цього будинку настільки вражають, що це скоріше оглядовий майданчик, а не житло. Його побудували у 1978 році на схилі гори. Нерухомість виставили на продаж за 7,98 мільйона доларів.
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Відомий будинок у Каліфорнії
"Це просто захоплює дух – стояти на балконі й милуватися приголомшливими видами на гори, океан і небо навколо", – кажуть очевидці про краєвид на Малібу та Нормандські острови.
Будинок вміщує чотири спальні та чотири ванні кімнати. Внутрішня площа складає 290 квадратних метрів.
Надворі є басейн. Також у вартість входить 12 з лишком акрів землі. Володіння сусідньою ділянкою гарантує, що ніхто не зможе побудувати на ній нерухомість. До будинку веде приватна дорога.
Тут знімали фільм
Будинок був головним місцем дії у фільмі "Каньйони" режисера Пола Шрейдера 2013 року, Він розповідає історію про долю двох закоханих у "Місті гріха" Лос-Анджелесі.
Нерухомість до того ж прикрасила обкладинку журналу Vogue, а також "численні рекламні ролики та друковану рекламу".