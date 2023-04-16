Особливістю житла є не лише колишній ресторан, а також чарівне озеро поруч з неймовірними краєвидами. Будинок з'явився на ринку за 1,8 мільйона доларів.

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Унікальний будинок біля озера

Ідея ресторану в будинку виникла не одразу. Колись це був просто гостьовий дім з кухнею, де збиралося багато людей.

Ресторан у стилі 1950-х років / Фото Realtor

Тоді у них виникла ідея зробити з кухні невеликий ресторан для розваг, і вони це зробили. На стінах відвідувачі повісили свої шкільні фотографії, прикрасивши їх таким чином,

– розповідає агент з лістингу Деб Патон Шоулі.

Стіни прикрашають світлини відвідувачів зі школи / Фото Realtor

Дім побудували в 1962 році, і хоча деякі оригінальні елементи в інтер'єрі збереглися, у ньому зробили капітальний ремонт.

Однією з оригінальних особливостей будинку є круглий камін. Агенти з нерухомості зізнаються, що такий можна побачити рідко. Власники будинку це зрозуміли, тому облаштували кімнати так, що камін видно з кухні, їдальні, спальні та фоє.

Круглий камін у центрі будинку / Фото Realtor

Житло вміщує шість спалень і чотири ванні кімнати. Теперішні власники спочатку жили тут під час відпусток, а потім переїхали повністю.

У будинку сучасний дизайн інтер'єру/ Фото Realtor

Дім має один "недолік" – краєвиди просто западають в душу, і їх неможливо забути.

Краєвид на озеро та ліс / Фото Realtor