Повертаємось у минуле: на ринку з'явився унікальний будинок з рестораном у стилі 1950-х
Джерело:realtor
У містечку Сірак'юс, штат Індіана, вперше за десятиліття продають унікальний будинок. Там зберігся чарівний ресторан у стилі 1950-х років.
Особливістю житла є не лише колишній ресторан, а також чарівне озеро поруч з неймовірними краєвидами. Будинок з'явився на ринку за 1,8 мільйона доларів.
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Унікальний будинок біля озера
Ідея ресторану в будинку виникла не одразу. Колись це був просто гостьовий дім з кухнею, де збиралося багато людей.
Тоді у них виникла ідея зробити з кухні невеликий ресторан для розваг, і вони це зробили. На стінах відвідувачі повісили свої шкільні фотографії, прикрасивши їх таким чином,
– розповідає агент з лістингу Деб Патон Шоулі.
Дім побудували в 1962 році, і хоча деякі оригінальні елементи в інтер'єрі збереглися, у ньому зробили капітальний ремонт.
Однією з оригінальних особливостей будинку є круглий камін. Агенти з нерухомості зізнаються, що такий можна побачити рідко. Власники будинку це зрозуміли, тому облаштували кімнати так, що камін видно з кухні, їдальні, спальні та фоє.
Житло вміщує шість спалень і чотири ванні кімнати. Теперішні власники спочатку жили тут під час відпусток, а потім переїхали повністю.
Дім має один "недолік" – краєвиди просто западають в душу, і їх неможливо забути.