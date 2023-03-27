Вілла Альдо Ґуччі з'явилася на ринку: за скільки продають славнозвісний будинок

У Північному Римі розташована вілла, яку колись побудував син засновника династії Ґуччі – Альдо. Зараз нерухомість продають за чималу суму.

Будинок продають два онуки Альдо Ґуччі за 15 мільйонів євро. Агентка з лістингу каже, що будинок оригінальний. Сім'я нічого не змінила в ньому навіть під час ремонту.

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Дім родини Ґуччі

У будинку є чотири поверхи, на яких розміщуються сім спалень. Підійматися та спускатися можна за допомогою ліфта.

З мансарди та тераси на даху вілли відкривається широкий вид на Ватикан, площу Пьяцца-дель-Пополо, її церкви та титанічний та "Вівтар Вітчизни".

Культурна естетика зіркової влади все ще помітна у віллі через 33 роки після смерті Альдо Ґуччі. Тут є антикварні меблі, кришталеві люстри, рояль із палісандрового дерева, картини 17-го століття тощо. Більшість меблів доступна для придбання за домовленістю.

Будинок пофарбований у світло-персиковий колір з білою обробкою. На першому поверсі розміщені приймальні, салон, їдальня, кабінет і гостьовий санвузол. У вітальні та їдальні встановлені різьблені мармурові каміни.

Відомий будинок Альдо Ґуччі / Фото Building Heritage

Основна спальня вмішує балкон, гардеробну та ванну кімнату, оздоблену рожевим мармуром, площею близько 35 квадратних метрів. У деяких ванних кімнатах є каррарський мармур і раковини на підставці.

Кухня розташована на рівні саду, до неї можна потрапити через гараж вілли. На території є додаткова крита стоянка. На рівні саду також є пральня, спальня для персоналу та додаткова кімната, ванна кімната та ігрова кімната з каміном.

Підлога в будинку або з білого мармуру, або з паркету. Дах вілли облицьований теракотовою плиткою у французькому стилі.

Що відомо про Альдо Ґуччі

Альдо Гуччі сприяв розширенню бренду Gucci протягом більш ніж трьох десятиліть. Він працював на посаді голови компанії з 1953 по 1986 рік.

Під його вимогливим керівництвом магазини Gucci стали зірковими місцями, куди часто приїжджали принцеса Монако та герцог Віндзорський, а також акторки Бетт Девіс, Кетрін Хепберн та колишня перша леді США Жаклін Кеннеді.