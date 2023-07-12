Будинок з транспортних контейнерів: як виглядає таке помешкання та скільки коштує

Два незвичайні будинки розташовані в Марфі, штат Техас. Вони зроблені з СІП-панелей та транспортних контейнерів.

Основне житло збудували у 2012 році. Це помешкання та ще одне додаткове з'явилося на ринку за 485 тисяч доларів.

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Дивний зовні, але всередині – такий, як усі

"Ймовірно, це одне з найелегантніших застосувань транспортного контейнера, яке я коли-небудь бачив", – зізнається агент з лістингу Лорен Мідер Фолкс.

Обидва помешкання мають загальну площу 88 квадратних метрів. Центр міста зовсім недалеко, можна легко дістатися пішки.



Цікаві будинки нещодавно з'явилися на ринку в Техасі / Фото Allison Cartwright

За допомогою СІП-панелей збудоване основне житло, де є спальня, ванна кімната, кухня та житлові приміщення. Його агенти називають "кубом".

Додатковий будинок зроблений з двох контейнерів, які поставили один на одного. У нижній частині зараз є склад, а у верхній – спальня та ванна кімната.

Ніхто не здогадувався, що в будинках такий красивий інтер'єр / Фото Allison Cartwright

"У цього контейнера є настил на даху, а висота якого майже дорівнює висоті кубів, і відкривається краєвид на 30 з лишком кілометрів у будь-якому напрямку. Це вражає", – каже Мідер Фолкс.

Цікаво, що власником будинку є дизайнер інтер'єру, тобто це його особисте творіння. Всередині житло таке ж, як у багатьох помешканнях. Там немає чогось неймовірного чи дивного.