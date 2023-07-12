Основное жилье было построено в 2012 году. Это жилье и еще одно дополнительное появилось на рынке за 485 тысяч долларов.

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Странный снаружи, но внутри – такой, как все

"Вероятно, это одно из самых элегантных применений транспортного контейнера, которое я когда-либо видел", – признается агент по листингу Лорен Мидер Фолкс.

Оба дома имеют общую площадь 88 квадратных метров. Центр города совсем недалеко, можно легко добраться пешком.



Интересные дома недавно появились на рынке в Техасе / Фото Allison Cartwright

С помощью СИП-панелей построено основное жилье, где есть спальня, ванная комната, кухня и жилые помещения. Его агенты называют "кубом".

Дополнительное здание сделано из двух контейнеров, которые поставили друг на друга. В нижней части сейчас есть склад, а в верхней – спальня и ванная.

Никто не догадывался, что в домах такой красивый интерьер / Фото Allison Cartwright

"У этого контейнера есть настил на крыше, а высота которого почти равна высоте кубов, и открывается вид на 30 с лишним километров в любом направлении. Это впечатляет", – говорит Мидер Фолкс.

Интересно, что владельцем дома является дизайнер интерьера, то есть это его личное творение. Внутри жилье такое же, как во многих домах. Там нет чего-то невероятного или удивительного.