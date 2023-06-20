"Фантастична можливість": погляньте, який дім продають у Британії за 450 тисяч доларів

Зовні будинок у Свіндоні має гарний вигляд, та всередині на вас чекає сюрприз. Стати його власником справді "фантастична можливість".

Нерухомість привернула увагу своїм незвичайним – і, можна сказати, хворобливим – інтер'єром. На фото видно принаймні кілька кімнат, які вкриті від підлоги до стелі чимось, дуже схожим на цвіль.

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Інтер'єр здивував

Дім всередині виглядає так, ніби зазнав "пошкодження водою" через витік у ванній кімнаті. Спальні "несуть основний тягар". Багато меблів у кімнаті залишили на місці, а шпалери зняли, щоб відкрити "темну реальність" під ними.

На фото видно, що цвіль торкнулася майже всіх кімнат. Вона також вкриває стіни обідньої зони, де є стіл. Подібна історія на кухні, де спори різних розмірів покривають стіни, стеля відшаровується, плитка розбита, а основа для світильника ледь тримається.

Цвіль майже всюди / Фото Jam Press

Загалом будинок вміщує п'ять спалень, три з яких мають окремі ванні кімнати. Площа житлової зони – 167 квадратних метрів.



Вітальню та ще одну спальню цвіль не зачепила / Фото Jam Press

Зрештою, будинок можна відремонтувати. Хто готовий до цього, той скористається цією можливістю. Принаймні зовнішній вигляд будинку просто чудовий. Особливо варто відзначити великий задній двір з терасою для відпочинку та обіду на свіжому повітрі.

Задній двір / Фото Jam Press