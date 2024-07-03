Який колір дивана Ніколь Кідман обрала для свого інтер'єру: він завжди буде в тренді

Це колір, здається, ніколи не зникне зі списку трендів. І хоч останні кілька років його обирали менше, дизайнери стверджують, що цей тон – позачасовий. Саме такого відтінку диван обрала собі Ніколь Кідман.

Цей відтінок є одним із найбільш універсальних і заспокійливих кольорів. Очевидно, Ніколь Кідман і її чоловік Кіт Урбан також відчули ці переваги.

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Який диван у будинку Ніколь Кідман та Кіта Урбана

Кіт Урбан опублікував відео з кімнати для відпочинку, де він сидить на світло-сірому оксамитовому дивані. Одразу біля нього стоїть стіл також сірого кольору, але темнішого відтінку.

Цей простір – це майстер-клас із декорування сірим кольором. Мені подобається вибір різних відтінків сірих меблів для створення контрасту та візуального інтересу,

– каже британська експертка з дизайну Дженніфер Еберт.

Крім того, навколишнє середовище, що проникає через вікно, наче поєднується з сірим, уявно додаючи в інтерʼєр зеленого.

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Сірий – один із найстійкіших нейтральних кольорів, і простір Урбана та Кідман – яскрава демонстрація чому: він буває різноманітний, але завжди заспокійливий,

– додала Дженніфер Еберт.

Також цей колір вдало поєднується з синім та всіма прохолодними відтінками. Його можна використовувати в будь-якому стилі дизайну — від традиційного до сучасного, від мінімалізму до максималізму.