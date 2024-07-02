У будинку Єви Лонгорії стилі дизайну поєднанні "на крок уперед". Експертка з дизайну каже, що палітру кольорів 70-х років ще ніхто так стильно не адаптовував до органічного розкішного інтер'єру.

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Стильна вітальня Єви Лонгорії

Усе починається з основи – прохолодної нефарбованої дерев'яної підлоги та білих стін. Її дизайнер поєднав з текстурою – з різними сучасними меблями середини минулого століття, враховуючи біле махрове крісло та круглий бетонний стіл.

Під краплеподібною основою є килим у стилі 70-х у червоному, темно-синьому, кремовому та жовтому кольорах. Це родзинка, що додає тепла в колірну гаму. Бірюзово-жовта картина на стіні підкреслює ці відтінки, а маленька бронзова статуя в кутку додає контрасту.

Червона, синя та жовта колірна палітра, яку вибрав дизайнер інтер'єру Єви Лонгорії, дуже натхненна 70-ми роками. У вітальні поєдналися теплі, максималістські відчуття цієї епохи,

– зазначає Дженніфер Еберт, британська експертка з дизайну інтер'єру.

Вітальня Єви Лонгорії / Фото з інстаграму акторки

На думку дизайнерки, теплота й текстура кольорів усіх меблів створює у вітальні відчуття завершеності та, звісно ж, затишку. Експертка додає, що такий дизайн "має великий потенціал стати трендом цього року.