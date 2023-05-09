Як розмістити диван у вітальні: два способи за фен-шуєм

Фен-шуй часто асоціюється з мистецтвом розміщення, коли меблі впливають на відчуття та потік енергії в просторі. Коли справа стосується дивана, є два основні варіанти, як розмістити його у вітальні.

Правильне розміщення дуже важливе, оскільки диван зазвичай вважається головним у вітальні з-поміж усіх меблів. Туди завжди сідають родина та гості.

За фен-шуєм ви ніколи не повинні ставити диван навпроти вікна, прямо перед дверима та напроти крісел. Як правильно розмістити його – дізнавайтеся далі.

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Біля стіни

Подібно до розташування ліжка, ідеальне місце для дивана за фен-шуєм – біля стіни. Фахівці пояснюють це так, що головні меблі потребують належної опори, а стіна може це забезпечити.

Стіна має бути суцільна. Та, що з вікнами або дзеркалом – не підходить, бо вважається, що вона послаблює цілісність, послаблює енергію та наближує до потенційної небезпеки. З цієї причини вам також слід уникати "плаваючого" дивана, розміщеного в центрі кімнати.

Між диваном і стіною має бути невелика щілина, щоб забезпечити потік повітря.

Можна розмістити диван біля стіни / Фото Kit Kemp

З виглядом на двері

Одним з головних принципів розташування меблів за фен-шуєм є командна позиція, тобто з виглядом на двері.

"Диван слід розташувати в керівному положенні. Це місце, де ви можете бачити двері, але не на одній лінії з ними. Це дає вам відчуття безпеки та легкості", – рекомендує експертка з фен-шуй Йоганна Августа.

Диван розташований так, що безпосередньо видно двері / Фото Future