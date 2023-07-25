Справжня химера: в архітектора, який спроєктував цей диво-будинок справді багата уява

Такий будинок, як зараз продають у Санта-Барбарі, Каліфорнія, ви не знайдете ніде. Багатьом він нагадує кита, що покритий хвилястою кедровою черепицею.

Незвичайний будинок спроєктував архітектор Майкл Кармайкл у 1978 році. Житло розташоване серед дубів і сикоморів у Мішн-Каньйоні. Вартість такої химери – 3 250 000 доларів.

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Химерний будинок з хвилястим дизайном

Як тільки люди заходять в будинок, їм здається, що вони перебувають у пащі кита. Це викликає дивні відчуття, які важко пояснити.

Захопливий інтер'єр, виготовлений з каменю, дерева та скла, є справжнім мистецьким експонатом. Кухня оформлена в "підводному" стилі з декоративними скелями та вигнутими стінами. Основний люкс має камін і спа-ванну, оздоблену камінням і вітражами.

Інтер'єр вражає всіх / Фото Realtor

Надворі вас чекає чудовий сюрприз: внутрішній двір із обсадженим бамбуком, відкритим душем і частково критим басейном та відпочинкова зона.

Частково критий басейн / Фото Realtor

Цей "китовий комплекс" розташований неподалік від каньйону Раттлснейк і ботанічного саду Санта-Барбари. Навколо нерухомості просто чарівна природа, яка так і запрошує до довгих прогулянок.

Подвір'я з відпочинковою та обідньою зонами / Фото Realtor