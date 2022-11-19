Від люстри до комплекту меблів: 4 речі, що псують інтер'єр передпокою

Дизайн передпокою повинен бути зручним та лаконічним. Тому, облаштовуючи це приміщення варто передбачити достатньо систем зберігання, а також уникати масивних предметів.

Існує кілька базових правил, на що насамперед звернути увагу, облаштовуючи передпокій, інформує 24 канал. Дотримуйтеся їх, аби не зіпсувати інтер'єр приміщення, яке є "обличчям" вашого дому.

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Комплект меблів



Дизайн передпокою: антитренд та тренд / Колаж 24 каналу

Комплекти меблів, особливо складної форми, шафи-купе з орнаментами на дзеркалі та надлишок відкритих бічних полиць давно застаріли. Сьогодні дизайнери радять обрати єдину стилістику та поєднувати різноманітні меблі між собою.

Двері від забудовника



Дизайн передпокою: антитренд та тренд / Колаж 24 каналу

Звісно, у дверях від забудовника немає нічого поганого, проте зазвичай вони вибиваються з загальної стилістики оселі. Якщо можливості замінити їх нема, спробуйте пофарбувати зовнішню сторону у кольори вашого передпокою.

Велика люстра



Дизайн передпокою: антитренд та тренд / Колаж 24 каналу

Передпокій – невелике приміщення, тому великі деталі можуть порушити пропорції та візуально зменшити висоту стель.

Тож для цього приміщення краще обирати точкове або трекове освітлення. Також можна придивитися до плоских варіантів.

Відсутність місць для зберігання взуття



Практичні рішення для передпокою / Колаж 24 канал

Відсутність громіздких полиць й справді вдале рішення, аби зекономити простір. Однак, якщо у вас багато взуття, рано чи пізно у передпокої утвориться безлад. Щоб ця деталь не псувала враження, варто передбачити зручну систему зберігання.