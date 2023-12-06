"Божевільний інтер'єр": такого дизайну в будинку ви ще точно не бачили

У Кіллінгтоні, штат Вермонт, продають купольний будинок з особливим інтер'єром, який називають "диким та божевільним". Погляньте, що ж в ньому такого незвичайного.

Якщо поглянути на будинок зовні, то він навіть трохи лякає. Проте всередині це купольне помешкання зовсім інше. Цього жоден оглядач навіть не очікує побачити. Житло викликало сильний інтерес після того, як з'явилося на ринку за 425 тисяч доларів.

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Купольний будинок з "божевільним" дизайном

Будиночок з чотирма спальнями має два поверхи. На першому постелений червоний махровий килим, а на другом – такий самий синій. Хіба це вже не викликає здивування?

Інтер'єр площею 300 "квадратів" дуже химерний, тому власники вирішили використовувати його як місце для відпустки. Серед інших унікальних деталей – старовинна телефонна будка, аркадні ігри, круглий дров'яний камін і закрита сауна. Цікавим елементом декору, що одразу привертає увагу, є люстра зі скляних пляшок в кухні-їдальні.

Яскравий дизайн з особливим декором / Фото Realtor

На перший погляд, може здатися, що інтер'єр у гарному стані, та насправді він потребує оновлення. Покупець повинен бути готовий до "брудної роботи". Агент з нерухомості каже, що внутрішні стіни та зовнішню обробку будинку потрібно переробити.

"Наступним покупцем може бути сім'я, яка має кошти на оновлення і зможе їх віддати. Також будинок може придбати інвестор, який захоче використовувати це майно для здавання в оренду", – вважає агент.

Насправді будинок розташований в дуже гарному місці, звідки відкриваються далекосяжні краєвиди на гори. Навколо його оточує лише природа.