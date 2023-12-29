Три правила, як облаштувати передпокій, що завжди буде в тренді

Тенденції в дизайні інтер'єру мінливі – лише деякі з них залишаються вічно трендовими. Якщо ви мрієте облаштувати коридор чи передпокій так, щоб дизайн завжди був актуальним, торимуйтеся цих трьох порад експертів.

Зараз дуже популярним є перехідний стиль. Хоча він стає певним трендом сам по собі, ідея змішування старого й нового, актуального й класичного буде актуальною завжди.

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Поєднайте естетику та практичність

Інтер'єр коридору в стилі бохо / Фото Bess Friday

У коридорі має бути баланс між красою та функціональністю. Передпокій рідко буває великим і зазвичай там треба помістити багато речей. Проте для декору також треба знайти місце.

"Починайте з вибору нейтральної колірної палітри, яка є витонченою та гнучкою. Тоді підшукайте акцентні меблі та декор, наприклад консольний столик або ефектне дзеркало. Вибирайте якісні матеріали, такі як дерево, камінь або метал, які витримають випробування часом", – пояснює дизайнерка Дженніфер Девіс.

Знайдіть якісні класичні речі

Класичний передпокій з круглим столом / Фото Julie Soefer

"Створіть непідвладний часу передпокій, інвестуючи в класичні, високоякісні предмети, які виходять за межі тенденцій, такі як ​​консоль або столик у фоє та ефектне освітлення", – радить дизайнерка Марі Фланіган.

Додайте акцентів за допомогою ретельно підібраних аксесуарів: позачасового килима, вишуканих творів мистецтва та квітів. Це викликатиме відчуття гостинної вишуканості.

Правильно підберіть штучне освітлення

Коридор з додатковою лампою на тумбі / Фото Bess Friday

Освітлення коридору є ключовим для позачасового простору, адже воно створює затишну атмосферу. Звичайно, що вам потрібно багато світла, оскільки передпокій це, перш за все, практичний простір. Проте не забудьте підібрати м'яке, тепле світло, адже це ключ до створення теплого інтер'єру.