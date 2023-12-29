Сейчас очень популярен переходный стиль. Хотя он становится определенным трендом сам по себе, идея смешения старого и нового, актуального и классического будет актуальна всегда.

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Совместите эстетику и практичность

Интерьер коридора в стиле бохо / Фото Bess Friday

В коридоре должен быть баланс между красотой и функциональностью. Прихожая редко бывает большой и обычно там надо поместить многое. Однако для декора тоже нужно найти место.

"Начинайте с выбора нейтральной цветовой палитры, изящной и гибкой. Тогда подищите акцентную мебель и декор, например консольный столик или эффектное зеркало. Выбирайте качественные материалы, такие как дерево, камень или металл, которые выдержат испытание временем", – объясняет дизайнер Дженнифер Девис.

Найдите качественные классические вещи

Классическая прихожая с круглым столом / Фото Julie Soefer

"Создайте неподвластную времени прихожую, инвестируя в классические, высококачественные предметы, выходящие за пределы тенденций, такие как консоль или столик в фойе и эффектное освещение", – советует дизайнер Мари Фланиган.

Добавьте акценты с помощью тщательно подобранных аксессуаров: вневременного ковра, изысканных произведений искусства и цветов. Это будет вызывать чувство гостеприимной изысканности.

Правильно подберите искусственное освещение

Коридор с дополнительной лампой на тумбе / Фото Bess Friday

Освещение коридора является ключевым для вневременного пространства, ведь оно создает уютную атмосферу. Конечно, вам нужно много света, поскольку прихожая это, прежде всего, практическое пространство. Однако не забудьте подобрать мягкий, теплый свет, ведь это ключ к созданию теплого интерьера.