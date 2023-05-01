Що робити, коли ванна маленька: 6 безпрограшних порад

Ванна кімната це для багатьох місце релаксу та приємної рутини. Від того, як ви створите дизайн та доповните його дрібницями, залежить атмосфера в кімнаті.

Розміри цього простору часто обмежені, адже як забудовники, так і власники квартир якомога більше площі намагаються "віддати" кімнатам. Що робити у такій ситуації, ділимось далі.

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Як збільшити простір ванної кімнати

Правильний акцент

Вас врятує велике дзеркало, яке завжди у маленьких кімнатах є безпрограшним варіантом. Чим більший елемент ви оберете, тим краще зможете розширити межі кімнаті. Зверніть увагу на спосіб монтажу дзеркала у стіну – це дозволяє і втілити унікальний просторовий ефект, і зекономити кілька сантиметрів.

Лише закрите зберігання

У маленькій ванні накопичення дрібниць на поверхнях буде надто поганою ідеєю. Тож на відкритих полицях чи раковині варто зберігати лише найнеобхідніше, для всього іншого краще знайти місце у шафі чи пеналі. Це не лише дозволить постійно підтримувати порядок у ванній кімнаті, але й візуально спрощуватиме простір.



Ретельно продумайте зони для зберігання дрібниць / Фото Pexels

Open-space

Це гарна ідея, яка для багатьох буде здаватись дещо складною чи дорогою. Насправді ж такий експеримент буде мати чимало переваг не лише для маленької ванни, а й цілої квартири. Прийом відкритого простору пропонує замість звичайних міжкімнатних стін розсувні перегородки зі скла, у ванній кімнаті чудовою ідеєю будуть матові альтернативи. Таке скло не просвічується наскрізь, одночасно зберігає і пропускає світло.

Така ідея забезпечить у кімнаті відчуття легкості, а якщо навпроти перегородки ще й розмістити дзеркало – відчуття безмежного простору буде присутнє постійно. Для тих, хто не може зважитись на таке рішення, пропонуємо задуматись над монтажем невеликих вставок зі склоблоків. Це дозволить додати приміщенню легкості.

Граємось з висотою

Якщо розширити площу кімнати ніяк не вдається, візуально граємось з висотою. Чудовим варіантом буде керамічна плитка у вертикальну смужку. Така альтернатива дозволить дещо "посунути" стелю вгору та почуватись вільнішими.

Освітлення

Заручіться підтримкою правильно вмонтованих джерел світла. Тим, у кого є просторові обмеження, найкраще використовувати приховані світильники. На відміну від люстр вони не будуть красти висоту приміщення.

Білий колір

Мінімалізму варто дотримуватись не лише при плануванні дизайну, але й під час вибору кольорів. Чисте біле полотно – це завжди виграшний варіант для тих, хто хоче візуально збільшити площу. До того ж білий фон дає багато простору для яскравих акцентів та креативних ідей.