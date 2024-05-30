Що найбільше дратує фахівців у сучасних ванних кімнатах: ви маєте це знати

Власники часто більше зосереджуються на тому, щоб зробити красивий дизайн, гідний пінтересту. Однак професіонали кажуть, що певний декор, меблі чи сантехніка можуть створити багато клопоту.

Фахівці кажуть, що найбільше у ванних кімнатах вони не люблять чорний колір. Спочатку господарі обирали чорні світильники, потім – перейшли на чорні крани в раковинах. Більшість власників навіть не здогадуються, що на них чекає після ремонту.

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На чорному залишаються відбитки пальців

Експерти кажуть, що обирати щось чорне до ванної кімнати – це найгірше рішення. Тоді вам доведеться триматися якомога далі від приміщення, щоб воно залишалося чистим. Чорні меблі та сантехніку не тільки складно мити – на них ще й залишаються непривабливі відбитки пальців.

Це питання підняли у фейсбуці, коли жінка попросила кілька ідей для дизайну ванної кімнати з чорним кольором. Одна жінка прокоментувала допис із порадою від будівельника.

Я теж люблю чорний колір, але мій будівельник сказав мені триматися його якнайдалі, якщо я не люблю прибирати. Він сказав, що відбитки пальців і плями зведуть мене з розуму. Він зробив це у своїй ванній і зараз про це шкодує,

– каже користувачка.

Чорні деталі потребують особливого догляду / Фото Pexels

Одна людина висловила подібні застереження на Reddit, сказавши: "Мені подобається вигляд чорних світильників. Та вчора продавець сказав мені уникати їх, тому що вони не надто довговічні та з часом матимуть жахливий вигляд".

Професійна прибиральниця Кейт Крукамп ще раніше висловлювала свою думку про те, чому слід уникати тенденції до чорного: "Вони виглядають приголомшливо, але чистити їх – кошмар, і можна побачити кожен відбиток пальця".

Ця тема дуже актуальна, адже чорні крани у ванній кімнаті визнали трендом 2024 року. Ці непомітні акценти створюють чудовий контраст із білими раковинами. Дизайнери прогнозують, що популярність усього чорного до ванної кімнати зростатиме.