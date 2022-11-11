Зекономити електроенергію чи врятувати від вибуху: навіщо в хрущовках вікно між ванною та кухнею

У деяких старих п'ятиповерхівках понині збереглося невелике вікно у стіні між кухнею та санвузлом. Досі достеменно невідомо, яка його початкова функція, проте існує кілька правдоподібних і не дуже версій, навіщо забудовники вмонтовували цей отвір між двома зонами квартири.

Зазвичай розмір цього віконця був приблизно 50х70 або 60х40 сантиметрів. А вже під час ремонтних робіт їх перекривали або намагалися інтегрувати в інтер'єр.

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Навіщо потрібні віконечка між кухнею та туалетом

Найбільш логічним є пояснення, що таке вікно допомагало зекономити електроенергії. Так, можна було не вмикати світло під час кожного відвідування ванної, освітлюючи ввімкненою електрикою з приміщення кухні, куди додатково потрапляло і природне світло. Інша версія – вікно допомагало візуально розширити простір у невеличких приміщеннях.

Також припускають, що вікно було необхідне, аби врятувати людину у випадку травм. Якщо мешканець пошкодився, перебуваючи у ванній, а двері замкнені зсередини, один зі способів надати невідкладну допомогу – розбити вікно.

Ще одна можлива причина, пов’язана з травмами та покаліченням – захист від вибухової хвилі. Вікно мало перейняти на себе удар, залишивши цілою стіну. Не забуваймо, що хрущовки зазвичай оснащені газовими казанами чи газовими колонками, які не є дуже безпечними в експлуатації.

Водночас невелике замкнене приміщення, де постійно волого – оптимальне середовище для розмноження палички Коха та інших небезпечних бактерій. Це збільшувало ймовірність захворюваності туберкульозом, чого дуже боялися мешканці хрущовок. Вікно ж призначалося для проникнення ультрафіолету, який мав захистити від хвороби.

Нарешті, остання версія – провітрювання ванної. Для профілактики виникнення цвілі доводилося постійно тримати двері відкритими, щоб пар вивітрювався і не затримувався. Внутрішнє вікно дозволяло здійснювати процедуру без необхідності відкривання дверей, адже це заважало вільно проходити через вузенький коридор.