Такий прогноз зробив Володимир Семенцов, співзасновник та керуючий партнер компанії INSPI Development, повідомляє 24 канал.

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Девелопери змінять підхід до організації роботи

Експерт вважає, що після війни для покупців житла стануть важливими додаткові гарантії безпечного придбання житла на первинному ринку. Водночас для девелоперів одним із головних питань ведення бізнесу стане унеможливлення впливу зовнішніх обставин та будь-яких кризових явищ у галузі на їхню діяльність.

В девелоперських компаніях найближчим часом спостерігатимуться зміни в короткостроковому та довгостроковому бізнес-плануванні, розвитку тих чи інших форматів житла, використовуваних будівельних технологій та матеріалів,

– вважає експерт

На його думку, варто очікувати переорієнтацію частки покупців-інвесторів на об’єкти, що зводяться на території західних областей. Серед причин таких змін – безпечне розташування, близькість кордонів ЄС, природне середовище та малоповерхова забудова. Важливим фактором залишається і прийнятна цінова політика, зумовлена налагодженими логістичними ланцюжками поставок якісних будматеріалів з-за кордону.

Володимир Семенцов прогнозує, що у найближчі 2 – 3 роки основними якісними змінами в діяльності українських девелоперів стануть:

залучення потужних інвесторів (співінвесторів) або ж отримання банківських кредитів на початкових стадіях реалізації проєктів – поступова відмова від залучення коштів покупців на стадії будівництва проєкту,

орієнтація на продажі вже після введення ЖК в експлуатацію,

диверсифікація ризиків: поступове розширення портфеля проєктів в різних сегментах нерухомості – від житлових комплексів нових якісних форматів до об’єктів комерційної нерухомості (логістичних комплексів, бізнес-центрів, готельних комплексів, сервісних апартаментів тощо) або ж реконцепція наявних проєктів ЖК з додаванням найбільш затребуваного кластера сервісних апартаментів,

розвиток альтернативних форм інвестування, якими є Фонди інвестування в нерухомість (ФІНи),

орієнтир на створення об’єктів "під ключ": з чистовим ремонтом та меблями.

Поява нових компаній та іноземних гравців

Вагомою зміною українського девелопменту також стане зміцнення позицій лідерів ринку через злиття кількох компаній в холдинги та через процес поглинання потужними гравцями невеликих компаній.

Експерт вважає, що також може спостерігатися поступове збільшення частки спільних проєктів лідерів девелопменту. Крім того, збільшиться частка нових гравців на ринку.

До 2025 року девелопмент нерухомості може істотно змінитися. По-перше, через злиття та поглинання невеликих компаній, лідери ринку можуть "покрити" до 70 – 80% від усіх обсягів будівництва об’єктів житлової та комерційної нерухомості,

– зазначив Семенцов.

За його словами, після перемоги також слід очікувати появу на ринку нових іноземних гравців: як інвестиційних фондів, так і девелоперів та будівельних компаній, що може докорінно змінити структуру українського первинного ринку нерухомості. І це, в першу чергу, стосуватиметься західного регіону України та кількох великих міст, зокрема Києва.

"Нові" вітчизняні девелопери та іноземні компанії займуть важливу нішу, реалізуючи принципово нові та якісні проєкти в різних сегментах нерухомості. За оптимістичним прогнозом, їхня частка складе до 20 – 25% від усього ринку,

– додав він.

Як війна змінить пріоритети покупців

Щодо змін орієнтирів покупців-споживачів нерухомості, то, на погляд фахівця, основним трендом найближчих років стане поступовий перехід від моделі "володіння" нерухомістю до моделі "користування". Семенцов розповідає, що, наприклад, в Австрії близько 80% населення живе в орендованому житлі (квартирах).

Зміна орієнтирів від володіння до користування буде зумовлена не лише зміною парадигми життя – від сталого місця (способу) життя до свободи пересування і життя в будь-якому місці в будь-який час, а ще й падінням купівельної спроможності і страхами втратити майно, що насамперед пов’язане з війною та її наслідками,

– пояснює він.

Окрім того, достеменно невідомо, коли завершиться війна. Проте її вплив на психіку українців спостерігатиметься у найближчі 30 – 40 років та проявиться, зокрема, при прийнятті рішення щодо купівлі майна.