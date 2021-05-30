До та після: неймовірний будиночок на колесах, в якому хочеться жити

Всім відомо, що ремонт здатний повністю видозмінити будь-яке приміщення. Будинки-трейлери – не виняток.

Прикладом стала неймовірна робота у США. Фото до та після – дивіться нижче.

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Що є в будинку на колесах

Цей будинок-трейлер став другим для його авторів. Він виконаний у середземноморському дусі та привертає увагу затишком і домашньою атмосферою. Всередині будинку на колесах є дві спальні зони та кухня-вітальня, де розміщені диван і два крісла. До масштабної роботи приміщення було сірим, темним і нудним. Однак воно повністю змінилося.

Приміщення було сірим і незатишним (зліва – до, праворуч – після) / Фото інстаграм foxandtimber

Тепер це світлий простір з барвистими акцентами та різноманітними фактурами. Яскравими деталями виступає текстиль, який відмінно доповнює дерев'яні та цегляні елементи. Також ц невеликому будинку є декоративні елементи.

Нова обстановка – затишна та комфортна (зліва – до, праворуч – після) / Фото інстаграм foxandtimber

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Фото до та після / інстаграм foxandtimber

Як змінився будинок-трейлер:​ відео