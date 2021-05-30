Зараз секс-символ хоче отримати за нерухомість 14,9 мільйона доларів (406 мільйонів гривень). Як виглядає зірковий будинок – дивіться нижче.

Цікаво Купівля квартири у новобудові: важливі критерії, які потрібно врахувати

Що відомо про будинок Памели Андерсон

Особняк розташований в Малібу. У ньому є 4 спальні, 4 ванні кімнати, сауна, велика світла кухня. На даху є тераса з лежаками, спа, камін і басейн. Особливість зіркового будинку – наявність приватного піщаного пляжу з виходом до океану.

Памела Андерсон зізнавалася, що на ремонт їй знадобилося 10 років і 8 мільйонів доларів (близько 22 мільйонів гривень за курсом у 2021 році).

Інтер'єр будинку Памели Андерсон оформлений у світлих відтінках і має багато елементів з натурального дерева.

Дизайн будинку виконаний в екостилі / Фото realtor

Читайте Девід Духовни продає квартиру за 7,5 мільйона доларів: що в ній особливого

Відома актриса, яка в цьому році вийшла заміж за свого охоронця, разом з чоловіком хоче жити у котеджі на острові Ванкувер (Канада). Він дістався їй у спадок від бабусі.

Як виглядає розкішний будинок Памели Андерсон у Малібу / Фото realtor.com