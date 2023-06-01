Від занедбаного до розкішного: як агент з нерухомості придбав і змінив житло, яке сам продавав

Будинок розташований високо на пагорбі, звідки відкривається приголомшливий краєвид на океан. Але коли настав час аукціону, цей дім у Дарлінгтоні не вразив нікого, за винятком самого агента.

Агент з нерухомості вирішив ризикнути та придбав занедбане житло за 420 тисяч доларів. "У гіршому випадку я купив ділянку землі з гарним краєвидом", – каже чоловік. Проте за 7 років новому власникові вдалося повністю змінити будинок.

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Зміни приголомшують

Найвагоміша зміна – розширення будинку з двох до трьох поверхів.

Будинок до ремонту / Фото Realestate

"Проблема полягала в тому, що це був не дуже великий будинок, він мав лише близько 130 квадратних метрів внутрішньої житлової площі, і він там був занедбаним. Тож акцент був на розширенні", – каже агент з нерухомості.

Ось так житло виглядає зараз / Фото Realestate

Дім розташований на земельній ділянці площею 700 квадратних метрів. Перший поверх займає основне житлове приміщення. Тут ви знайдете головну спальню з окремою ванною кімнатою, а також зону вітальні та їдальні відкритого планування та сучасну кухню з коморою для дворецького.

Вітальня та їдальня / Фото Realestate

Дві додаткові спальні, кожна з власною ванною кімнатою, і окрема вітальня розташовані на верхньому поверсі. На обох поверхах є відкрита відпочинкова зона з неймовірними краєвидами.

Зараз власник продає нерухомість і планує, що її придбають ще цього тижня. "У нас на розгляді кілька пропозицій, тож ми сподіваємось, що досягнемо позначки в 1,6 мільйона доларів, що стане новим рекордом для передмістя", – сказав агент з нерухомості.

Спальня з панорамним вікном / Фото Realestate