Агент по недвижимости решил рискнуть и приобрел заброшенное жилье за 420 тысяч долларов. "В худшем случае я купил участок земли с красивым видом", – говорит мужчина. Однако за 7 лет новому владельцу удалось полностью сменить дом.

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Изменения ошеломляют

Самое важное изменение – расширение дома с двух до трех этажей.

Дом на ремонт / Фото Realestate

"Проблема заключалась в том, что это был не очень большой дом, у него было лишь около 130 квадратных метров внутренней жилой площади, и он там был запущен. Поэтому акцент был на расширении", – говорит агент по недвижимости.

Вот так жилье выглядит сейчас / Фото Realestate

Дом расположен на земельном участке площадью 700 квадратных метров. Первый этаж занимает основное жилое помещение. Здесь вы найдете главную спальню с отдельной ванной комнатой, а также зону гостиной и столовой открытой планировки и современную кухню с кладовой для дворецкого.

Гостиная и столовая / Фото Realestate

Две дополнительные спальни, каждая с собственной ванной комнатой и отдельная гостиная расположены на верхнем этаже. На обоих этажах есть открытая зона отдыха с невероятными видами.

Сейчас владелец продает недвижимость и планирует, что ее приобретут еще на этой неделе. "У нас на рассмотрении несколько предложений, поэтому мы надеемся, что достигнем отметки в 1,6 миллиона долларов, что станет новым рекордом для пригорода", – сказал агент по недвижимости.

Спальня с панорамным окном / Фото Realestate