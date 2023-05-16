Будинок розташований у престижному передмісті Брайтона. Він вміщує чотири спальні та займає площу 810 квадратів. Лише за 10 хвилин ходьби від будинку розміщений пляж Холловей Бенд.

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Старий будинок перетворили на розкішне житло

Чоловік з дружиною відремонтували старовинні елементи, такі як передня веранда, світлові вікна та оригінальні цегляні каміни. Окрім того, вони розширили перший поверх та додали другий поверх. Також вони облаштували терасу з видом на басейн і пишні сади.

Ми оновили такі старовинні елементи, як веранда, але додали сучасну скляну надбудову ззаду. Це зовсім не схоже на те, що було. Коли ми його купили, це були джунглі. Воно було заросле… На подвір’ї росли величезні дерева. Ми повністю знесли будинок і басейн, поклали нову плитку та сантехніку,

– розповіла власниця.

Вигляд будинку до реконструкції / Фото Realestate

Коли в 2011 році у пари народилася донька, вони разом переїхали в новий будинок. Тобто основну частину робіт виконали за рік. Невеликі оновлення власники робили ще протягом багатьох років.

Будинок після ремонту / Фото Realestate

"Це справжній дім розваг, у нас є справді гарне барбекю просто неба, а діти завжди в басейні. Чудово, що вони росли в цьому будинку", – сказала власниця.

На першому поверсі є вітальна, домашній офіс, простора головна спальня з гардеробною та розкішною ванною кімнатою.

Інтер'єр будинку дуже стильний та сучасний / Фото Realestate

На верхньому поверсі облаштовані ще три спальні з вбудованими шафами, вітальня, зона для навчання, сімейна ванна кімната та горище.

Сім'я вирішила продати будинок, адже зараз працює над реконструкцією ще одного житла. На початок аукціону орієнтовна ціна становить 4,5 – 4,95 мільйона доларів.