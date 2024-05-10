Як подружжя зробило чудовий ремонт у ванній за копійки: "до" і "після" вражає

Українське подружжя поділилося в тік-тоці відео, як робить косметичний ремонт у старій і занедбаній ванній кімнаті. Користувачі були вражені, коли побачили кінцевий результат.

Авторка відео Олена розповідає, що з чоловіком вони придбали квартиру ще до повномасштабного вторгнення. Подружжя купувало житло "під ремонт", бо планувало виконувати всі роботи самостійно. За оновлення пара взялася вже у 2022 році, і першою на черзі була ванна кімната.

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Бюджетний косметичний ремонт у ванній

Спочатку чоловік з дружиною здерли шпалери та очистити стіни від зайвого тиньку. Далі вони зашпаклювали стіни та очистили від фарби віконниці та рушникосушку. Словом, підготували ванну до перевтілення.

Підлогу у ванній подружжя просто пофарбувало, а для стін пара обрала самоклеючі 3D панелі, зокрема, імітацію білої цегли. На відео видно, що спочатку ванна була в жахливому стані, але після ремонту стала білосніжною. Багато користувачів почали розпитувати в коментарях, як подружжю це вдалося. Олена відповіла, що ванну відновили рідким акрилом.

Ванна до та після ремонту: дивіться відео

Загалом на косметичний ремонт подружжя витратило 15 600 гривень:

матеріали з усіма розхідниками – близько 6000 гривень;

реставрація ванни – 3300 гривень;

всі меблі та сантехніка – 6300 гривень.

Люди активно коментують відео, хвалячи роботу подружжя: "Молодці, респект вам!", "Вау, вийшло дуже круто. А робити власноруч і бюджетно досить важко", "Гарний ремонт, класно вийшло!".