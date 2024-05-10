Автор видео Елена рассказывает, что с мужем они приобрели квартиру еще до полномасштабного вторжения. Супруги покупали жилье "под ремонт", потому что планировали выполнять все работы самостоятельно. За обновление пара взялась уже в 2022 году, и первой на очереди была ванная комната.

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Бюджетный косметический ремонт в ванной

Сначала муж с женой содрали обои и очистили стены от лишней штукатурки. Далее они зашпаклевали стены и очистили от краски ставни и полотенцесушитель. Словом, подготовили ванную к перевоплощению.

Пол в ванной супруги просто покрасили, а для стен пара выбрала самоклеящиеся 3D панели, в частности, имитацию белого кирпича. На видео видно, что изначально ванная была в ужасном состоянии, но после ремонта стала белоснежной. Многие пользователи начали расспрашивать в комментариях, как супругам это удалось. Елена ответила, что ванну восстановили жидким акрилом.

Ванна до и после ремонта: смотрите видео

Всего на косметический ремонт супруги потратили 15 600 гривен:

материалы со всеми расходниками – около 6000 гривен;

реставрация ванны – 3300 гривен;

вся мебель и сантехника – 6300 гривен.

Люди активно комментируют видео, хваля работу супругов: "Молодцы, респект вам!", "Вау, получилось очень круто. А делать собственноручно и бюджетно довольно трудно", "Хороший ремонт, классно получилось!".