Доступ до житла в Україні під час війни: головні ініціативи держави

З початку війни, станом на 18 березня, 6,5 мільйонів людей перемістилися в межах країни. Близько чотирьох мільйонів із них перебувають у західних областях, де з кожним днем зменшується кількість пропозицій.

Частина житла зруйнована: за даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, станом на 22 березня росіяни частково пошкодили щонайменше 3 780 житлових будинків та повністю знищили 651 будинок.

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Житло – базове право кожної людини

Ініціативи держави для тих, хто приймає переселенців

11 березня 2022 року Кабінет Міністрів прийняв постанову щодо відшкодування комунальних послуг тим, хто безкоштовно приймає переселенців. Йдеться про витрати, пов’язані з теплопостачанням, водопостачанням, водовідведенням, газопостачанням, постачанням електроенергії, купівлею дров чи вугілля.

Відповідно до постанови, громади мають подати заяву до військової адміністрації та чеки або скани, які підтверджують оплату комунальних послуг — і отримати відшкодування. Розпорядником коштів виступить Мінрегіон, який готуватиме акт уряду про надання коштів.

Подавати заявки можна буде від початку квітня 2022 року, а відшкодовувати будуть витрати на комунальні послуги, що надані з 1 березня 2022 року.

20 березня міністерство анонсувало програму підтримки людей, які прихистили переселенців. Власники житла виплачуватимуть компенсацію витрат на комунальні послуги в обсязі 450 гривень за кожну прийняту особу на місяць.

Реєстр вільного для викупу житла для розміщення евакуйованого населення

12 березня Голова Конфедерації будівельників України Лев Парцхаладзе заявив, що розпочалося формування реєстру вільного для викупу житла з метою розміщення там евакуйованого населення.

За його словами, ініціатива підтримана Мінрегіоном і передбачає, що житло будуть викуповувати за кошти з державного бюджету. Механізми фінансування такої програми поки невідомі. Зважаючи на можливе зменшення податкових надходжень до державного бюджету та збільшення потреби у воєнних і гуманітарних видатках, важливо розглядати у першу чергу варіант безплатного надання вільної нерухомості в новобудовах для тимчасового розміщення.

Таку можливість передбачає, Закон України "Про правовий режим воєнного стану", що встановлює військово-квартирну повинність, тобто тимчасове надання житла для поселення як евакуйованого населення, так і військових.

Ситуація в регіонах

Органи місцевого самоврядування переважно фокусуються на забезпеченні переселенців кризовим житлом на короткостроковий термін.

Прихисток облаштовують як у житловому фонді, так і в нежитлових приміщеннях. Для координації розміщення переселенців діють гуманітарні штаби, також розгорнули спеціальні місця для ночівлі.

7 березня мер Львова Андрій Садовий заявив, що місто перебуває на межі своїх можливостей щодо прийняття вимушено переміщених осіб. Своєю чергою Голова Львівської ОВА Максим Козицький 17 березня додав, що резерв ліжкомісць в області дозволяє прийняти ще 17 000 переселенців.

Також відомо, що на Волині розгорнуть додаткові 13 000 місць, ще 15 000 місць – на Закарпатті, в Івано-Франківську відремонтують гуртожитки.

Утім, постає потреба у пошуку більш довготермінових рішень. Серед запропонованих наразі варіантів – встановлення модульних будиночків, обладнання гуртожитків та котеджних містечок. Наразі ініціатива допрацьовується.