Часть жилья разрушена: по данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, по состоянию на 22 марта россияне частично повредили по меньшей мере 3780 жилых домов и полностью уничтожили 651 дом.

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Доступ к жилью остается среди наиболее актуальных проблем, которые сегодня пытаются решить государственные и местные органы власти, а также волонтеры во всех регионах страны.

Жилье – базовое право каждого человека

Инициативы государства для тех, кто принимает переселенцев

11 марта 2022 года Кабинет Министров принял постановление о возмещении коммунальных услуг тем, кто бесплатно принимает переселенцев. Речь идет о расходах, связанных с теплоснабжением, водоснабжением, водоотводом, газоснабжением, снабжением электроэнергией, покупкой дров или угля.

Согласно постановлению, общины должны подать заявление в военную администрацию и чеки или сканы, подтверждающие оплату коммунальных услуг и получить возмещение . Распорядителем средств выступит Минрегион, готовящий акт правительства о предоставлении средств.

Обратите внимание! Подавать заявки можно с начала апреля 2022, а возмещать будут расходы на коммунальные услуги, предоставленные с 1 марта 2022 года.

20 марта министерство анонсировало программу поддержки людей, приютивших переселенцев. Владельцы жилья будут выплачивать компенсацию расходов на коммунальные услуги в объеме 450 гривен за каждое принятое лицо в месяц.

Реестр свободного для выкупа жилья для размещения эвакуированного населения

12 марта Глава Конфедерации строителей Украины Лев Парцхаладзе заявил , что началось формирование реестра свободного для выкупа жилья с целью размещения там эвакуированного населения.

По его словам, инициатива поддержана Минрегионом и предполагает, что жилье будут выкупаться за средства из государственного бюджета. Механизмы финансирования такой программы пока не известны. Принимая во внимание возможное уменьшение налоговых поступлений в государственный бюджет и увеличение потребности в военных и гуманитарных расходах, важно рассматривать в первую очередь вариант бесплатного предоставления свободной недвижимости в новостройках для временного размещения.

Такую возможность предусматривает Закон Украины "О правовом режиме военного положения", устанавливающий военно-квартирную повинность , то есть временное предоставление жилья для поселения как эвакуированного населения, так и военных.

Ситуация в регионах

Органы местного самоуправления фокусируются преимущественно на обеспечении переселенцев кризисным жильем на краткосрочный срок.

Приют обустраивают как в жилом фонде, так и в нежилых помещениях. Для координации размещения переселенцев действуют гуманитарные штабы, также развернули специальные места для ночевки .

7 марта мэр Львова Андрей Садовый заявил, что город находится на грани своих возможностей по принятию вынужденно перемещенных лиц. В свою очередь председатель Львовской ОВА Максим Козицкий 17 марта добавил, что резерв койкомест в области позволяет принять еще 17 000 переселенцев.

Также известно, что на Волыни развернут дополнительные 13 000 мест, еще 15 000 мест – в Закарпатье, в Ивано-Франковске отремонтируют общежития.