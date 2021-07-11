Доступне житло: хто може претендувати на дешеву іпотеку в Україні

В Україні, для того щоб стати учасником програми "Доступна іпотека 7%", необхідно відповідати кільком критеріям. Йдеться про вік позичальника, рівень його доходу та житлові умови, в яких він проживає.

Також є умова за віком житла, яке купується. Детальніше розповів виконавчий директор Фонду розвитку підприємництва Андрій Гапон.

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Кому підходить програма "Доступна іпотека 7%"

Для того щоб стати учасником програми, необхідно відповідати кільком вимогам.

Перша стосується віку: на дату закінчення терміну іпотечного кредиту позичальникові не повинно виповнитися понад 70 років. По-друге, позичальник або члени його сім'ї не мають володіти нерухомістю, що перевищує нормативну площу – 50 квадратних метрів на сім'ю з однієї або двох осіб і +20 квадратних метрів на кожного наступного члена,

– зазначив Гапон.

Він пояснив, що має значення сукупний дохід сім'ї. Для участі у програмі він не повинен перевищувати 10-кратний розмір середньої зарплати в регіоні. При цьому мінімальної межі не існує – її визначає обраний банк. Це може бути як 14 тисяч гривень, так і 20 – 25 тисяч гривень.

Найчастіше, за словами Андрія Гапона, у програмі беруть участь люди 35 років (60%), 35 – 50 років (36%) і старше 50 років (4%).

Переважно за кредитами звертаються чоловіки / Фото Pixabay

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Вимоги до нерухомості

Андрій Гапон зазначив, що за програмою можна придбати як готову квартиру чи будинок, так і майнові права на квартиру у новобудові або ж будувати власний будинок. Але житлу має бути не більше трьох років.

Він визнав, щообмежує багатьох позичальників. Це пов'язано з тим, що в деяких регіонах практично немає нерухомості, яка б відповідала цій умові. Цей

Ще однією вимогою є гранична вартість житла. Вона має бути до 2 мільйонів гривень. Однак, за словами Гапона, на сьогодні середній чек за програмою – 700 – 800 тисяч гривень. Тому найближчим часом ліміт збільшувати не будуть.

Середня вартість нерухомості, яку купують в іпотеку, 700 – 800 тисяч гривень / Фото Pixabay