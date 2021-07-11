Также есть условие по возрасту жилья, которое приобретается. Подробнее рассказал исполнительный директор Фонда развития предпринимательства Андрей Гапон.
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Кому подходит программа "Доступная ипотека 7%"
Для того чтобы стать участником программы, необходимо соответствовать нескольким требованиям.
Первое касается возраста: на дату окончания срока ипотечного кредита заемщику не должно исполниться более 70 лет. Во-вторых, заемщик или члены его семьи не должны владеть недвижимостью, превышающей нормативную площадь – 50 квадратных метров на семью из одного или двух человек и +20 квадратных метров на каждого следующего члена,
– отметил Гапон.
Он пояснил, что имеет значение совокупный доход семьи. Для участия в программе он не должен превышать 10-кратный размер средней зарплаты в регионе. При этом минимального предела не существует – его определяет выбранный банк. Это может быть как 14 тысяч гривен, так и 20 – 25 тысяч гривен.
Преимущественно за кредитами обращаются мужчины / Фото Pixabay
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Требования к недвижимости
Андрей Гапон отметил, что по программе можно приобрести как готовую квартиру или дом, так и имущественные права на квартиру в новостройке или же строить собственный дом. Но жилью должно быть не более трех лет.
Еще одним требованием является предельная стоимость жилья. Она должна быть до 2 миллионов гривен. Однако, по словам Гапона, на сегодняшний день средний чек по программе – 700 – 800 тысяч гривен. Поэтому в ближайшее время лимит увеличивать не будут.
Средняя стоимость недвижимости, которую покупают в ипотеку, 700 – 800 тысяч гривен / Фото Pixabay