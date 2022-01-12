Чи доведеться українцям платити податок на нерухомість, придбану до 2022 року

Нарахування податків у рамках фіскального нагляду торкнеться лише товарів, які українці придбають зараз або у майбутньому. Заднім числом під оподаткування покупка не підпадає.

Про це розповів голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

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Оподаткування майна: що розповів Гетманцев

Все більше і більше громадян беруть участь у податковій амністії, тому що наші співгромадяни розуміють, що сучасний фінансовий світ дуже прозорий і це світ, в якому ти – хочеш чи не хочеш – повинен пояснювати походження своїх коштів,

– заявив Гетманцев.

За словами Гетманцева, оподатковування майна, придбаного багато років не передбачається.

Якщо хтось купив квартиру або будинок на кошти, отримані від ухилення від сплати податків, ніхто не може відібрати цю квартиру або будинок, ніхто не може донарахувати який-небудь податок на вартість цього активу. Такого повноваження ні у податкової, ні у кого-небудь іншого немає і не буде ніколи,

– пояснив нардеп.

Він додав, що мова може йти виключно про майбутні придбання, відзначені у реєстрах. Це, зокрема, квартири, автомобілі, акції та цінні папери

Раніше Гетманцев розповів, що зараз вже амністовано 1 мільярд 204 мільйони гривень в рамках податкової амністії.