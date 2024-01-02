Будинок мрії Барбі: на ринку з'явилося унікальне помешкання з дуже рожевим дизайном

Ця нерухомість на березі океану в стилі Барбі вже викликала ажіотаж на ринку. Такий суперрожевий будинок можна побачити не так часто.

Розкішна власність розташована на культовій набережній Палм-Біч у Сіднеї. Раніше рожевий особняк був у списку помешкань для короткострокової оренди – гості платили до 26 тисяч доларів на тиждень, щоб залишитися там на час зимових свят. Проте зараз його вирішили продати.

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Дуже рожевий будинок у стилі Барбі

Будинок можна вважати ідеальним місцем для відпочинку, якщо ви, звичайно, дуже любите рожевий. Хоча дизайн інтер'єру зроблений у різних відтінках цього кольору, а не лише в яскравому, завдяки чому все виглядає не так нав'язливо.

В особняку є два бари, яскраво-рожева кухня і навіть гірка з балкона, що надає йому справжньої естетики Барбі. Велика рожева кухня вмішує комору дворецького, що призначена для обслуговування великої кількості гостей. Кожна з п'яти спалень оснащена спліт-кондиціонером, що дуже важливо в спекотні дні.

Яскравий дизайн інтер'єру для фанатів рожевого / Фото Realestate

На другому поверсі в будинку є чудовий балкон з краєвидом на океан, а на подвір'ї облаштована відкрита розважальна зона. Також до власності належить закрита стоянка для чотирьох авто.

Особняк розташований навпроти пляжу Снапермен, а також за декілька хвилин ходьби від пляжу Палм-Біч і прилеглих популярних кафе. Відомо, що в травні 2022 року нерухомість продали за 18,6 мільйона доларів США, а поточну її вартість наразі не розголошують.