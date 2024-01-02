Роскошная собственность расположена на культовой набережной Палм-Бич в Сиднее. Раньше розовый особняк был в списке квартир для краткосрочной аренды – гости платили до 26 тысяч долларов в неделю, чтобы остаться там на время зимних праздников. Однако сейчас его решили продать.

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Очень розовый дом в стиле Барби

Дом можно считать идеальным местом отдыха, если вы, конечно, очень любите розовый. Хотя дизайн интерьера сделан в разных оттенках этого цвета, а не только в ярком, благодаря чему все смотрится не так навязчиво.

В особняке есть два бара, ярко-розовая кухня и даже горка с балкона, что придает ему настоящую эстетику Барби. Большая розовая кухня вмешивает кладовую дворецкого, предназначенную для обслуживания большого количества гостей. Каждая из пяти спален оснащена сплит-кондиционером, что очень важно в жаркие дни.

Яркий дизайн интерьера для фанатов розового / Фото Realestate

На втором этаже дома есть прекрасный балкон с видом на океан, а во дворе обустроена открытая развлекательная зона. Также в собственности входит закрытая стоянка для четырех авто.

Особняк расположен напротив пляжа Снапермен, а также в нескольких минутах ходьбы от пляжа Палм-Бич и близлежащих популярных кафе. Известно, что в мае 2022 года недвижимость была продана за 18,6 миллиона долларов США, а текущая ее стоимость пока не разглашается.