Коли будинок абсолютно новий, поруч із пляжем і доступний за ціною, важко уявити, чого ще може хотіти покупець. Хіба те, щоб він був трохи ширший, ніж 3 метри.

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Дуже вузький будинок

Це житло продумано спроєктоване з огляду на обмежену площу. Спочатку будинок мав бути шириною близько 5 метрів, але сусіди поскаржилися на забудовника. Вони сподівалися зупинити зведення будинку. Але забудовник не здався: замість того, щоб знайти більшу ділянку, він зменшив житло.

Чесно кажучи, забудовник ледь не побудував це зі злості: "О, ви думаєте, ми не можемо будувати? Потримайте-но моє пиво",

– жартує агент з продажу.

Рієлтори кажуть, що зараз цей будинок продають за досить розумну ціну – 619 тисяч доларів, враховуючи стан житла та його розташування. Будинок продають з великим подвір'ям і ділянкою.

Світлий інтер'єр із сучасним дизайном / Фото Realtor

Всередині є дві спальні, кухня, вітальня, дві ванні кімнати та мансардна зона. З цікавих дизайнерських рішень у будинку – вбудований куточок для читання на другому поверсі та вбудовані сидіння в головній вітальні.

Оскільки будинок розташований у прибережному місті біля Атлантичного океану, його можна сприймати як "інвестиційну цінність" або просто здавати в оренду.