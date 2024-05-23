У Філадельфії збудували готель шириною 8 метрів: погляньте на фото

Американська архітектура студія Interface Studio Architects спроєктувала дуже вузький готель у Філадельфії. Signal House має до 26 футів ширини, тобто всього лише 8 метрів.

Це кількарівнева будівля, яка зовні обшита ефектним чорним металом. Усередині її спланували так, щоб простір здавався візуально ширшим, а ще подбали про значний потік природного світла.

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Вузький готель одразу привертає увагу

Готель площу 325 квадратних метрів, а висоту – 21 метр. Він призначений для тимчасового поселення одиноких осіб, пар або маленьких сімей, адже займає ділянку, на якій зазвичай розміщують односімейний будиночок.

Зовнішні стіни покриті чорним гофрованим металом і фіброцементом. Тераси та вхідні зони мають бірюзове забарвлення,

– розповіли в студії.

У готелі є три квартири зі спільним сходовим майданчиком. Кожне житло має два поверхи, що з'єднані між собою внутрішніми сходами. Підлогу всередині будівлі зробили з вінілової плитки, а стіни пофарбували у білий колір.

Готель шириною 8 метрів у Філадельфії / Фото Dezeen

Апартаменти на першому поверсі мають загальну площу 65 квадратних метрів. Вони вміщують дві спальні, дві ванні кімнати та мезонін (додаткову надбудову). Середні – площею 51 квадратний метр – мають одну спальню, одну ванну кімнату, загальну зону та мезонін.

Верхні апартаменти мають площу 67 квадратних метрів. Там облаштували дві спальні, дві ванні кімнати, загальну зону, кабінет і балкон з панорамою на місто.