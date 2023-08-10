Неймовірний особняк у Малібу: екстер'єр такий яскравий, що ви будете шоковані

Яскравий особняк розташований на обриві в Малібу, штат Каліфорнія. Це житло пропонує неймовірні краєвиди на океан, які майже не поступаються його динамічному дизайну.

Будинок у трьох кольорах розташований на закритій ділянці площею 10 гектарів. Яскравий особняк вирішили продати за 5,4 мільйона доларів.

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Унікальний будинок, який "грає барвами"

Район Дір Крік унікальний тим, що тут неймовірні краєвиди на океан. "Це найкраща частина Малібу. Тут менше людей, кращий краєвид", – каже агент з лістингу Кірбі Котлер.

Багатобарвна палітра проявляється в геометричних візерунках на зовнішній частині будинку. Яскраві кольори вибрав власник, щоб будинок виділявся. Зараз його використовують як основне місце проживання.

Усюди світлі стіни, панорамні вікна та дерев'яні меблі / Фото The MLS

Інтер'єр площею 306 квадратних метрів вміщує п'ять спалень. Також в будинку є вітальня та кухня, які ведуть на терасу. Пральня та офіс з краєвидом на гори розташовані на першому поверсі. Там же є основна спальня з двома гардеробними та ванною кімнатою.

По всьому будинку є багато критих терас і внутрішніх двориків. Додаткові сходи ведуть до освітленого сонцем верхнього поверху, де з вікон видно океан, гори та місто. Там є окреме приміщення, яке зараз використовують як офіс, але його можна перетворити на спальню з окремою ванною, кімнату для розваг або студію йоги. Місця достатньо.