Як частина природи: ви маєте побачити цей дзеркальний будинок у Вермонті

Унікальне житло під назвою "Дзеркальний будинок" розташоване у Гілфорді, Вермонт. Зовнішні стіни будівлі справді дзеркальні, тому вона повністю зливається з природою.

Це затишне житло з двома спальнями розташоване в лісі, яке продають за 689 тисяч доларів. Автори дизайн-проєкту, очевидно, хотіли по максимуму використати цю перевагу.

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Будинок із дзеркальними стінами

Скляне житло побудували в 2022 році. Це невеликий будинок, що пропонує лише 90 квадратних метрів житлової площі.

Він вміщує кухню з обідньою зоною, вітальню, спальню та ванну кімнату, до якої можна потрапити по гвинтових сходах.

Із заскленої зони вітальні можна насолоджуватися виглядом на тихий ставок і диких тварин, які бродять по території.

Всередині дуже затишно / Фото Realtor

Можна подумати, що літо – єдина пора року, коли тут буде комфортно відпочивати, проте власник каже, що зимою тут теж чудово. Коли надворі холодно і сніжно, можна сидіти в скляній теплій кімнаті та спостерігати за всім, що відбувається зовні. Це наче в казці.

Також до власності належить відпочинкова зона надворі та сауна, а ще – душ просто неба.

Дзеркальний будинок зазвичай здавали в подобову оренду. На Airbnb одна ніч коштувала 350 доларів.