Это уютное жилье с двумя спальнями расположено в лесу, которое продают за 689 тысяч долларов. Авторы дизайн-проекта, очевидно, хотели по максимуму использовать это преимущество.

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Дом с зеркальными стенами

Стеклянное жилье построили в 2022 году. Это небольшой дом, предлагающий всего 90 квадратных метров жилой площади.

Он вмещает кухню с обеденной зоной, гостиную, спальню и ванную комнату, в которую можно попасть по винтовой лестнице.

С застекленной зоны гостиной можно наслаждаться видом на тихий пруд и диких животных, которые бродят по территории.

Внутри очень уютно / Фото Realtor

Можно подумать, что лето – единственное время года, когда здесь будет комфортно отдыхать, однако владелец говорит, что зимой здесь тоже прекрасно. Когда на улице холодно и снежно, можно сидеть в стеклянной теплой комнате и наблюдать за всем, что происходит снаружи. Это как в сказке.

Также к собственности принадлежит зона отдыха на улице и сауна, а еще – душ под открытым небом.

Зеркальный дом обычно сдавали в посуточную аренду. На Airbnb одна ночь стоила 350 долларов.