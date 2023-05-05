Як розміщувати дзеркала в домі: золоті правила, які вам допоможуть

Важко уявити спальню чи ванну без дзеркала. Воно потрібне не лише для того, щоб бачити своє відображення, а й для загального вигляду кімнати.

Якщо ви любите дзеркала, то можете вішати їх скільки завгодно. Якщо ж ви використовуєте їх тільки за призначенням, то дзеркал у передпокої та ванній кімнаті буде достатньо. Є кілька простих правил, яких ви повинні дотримуватися, щоб правильно розмістити дзеркала.

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Як правильно розміщувати дзеркала

Дзеркала завжди слід вішати вертикально.

Розташовуйте так, щоб світло електричних приладів не відбивалося в дзеркалах.

Відстань від підлоги до верху дзеркала має бути не менше ніж 1,8 метра.

Відстань від підлоги до нижньої частини дзеркал має бути не менш ніж пів метра.

Перед дзеркалом має бути не мінімум 1 – 1,5 метра вільного простору, щоб було зручно рухатися.

Якщо дзеркала функціональні, їх слід вішати на середній висоті очей – приблизно 1,5 метра над підлогою. Якщо дзеркала суто декоративні, їх можна використовувати на будь-якій висоті.

У ванних кімнатах дзеркала зазвичай вішають над раковиною, щоб було добре видно верхню частину тіла. Оскільки функціональність ванної кімнати має важливе значення, гарною ідеєю буде мати також ще одне маленьке дзеркало.

Дзеркало над раковиною / Фото Pexels