Як розміщувати дзеркала в домі: золоті правила, які вам допоможуть
Джерело:Inviting home
Важко уявити спальню чи ванну без дзеркала. Воно потрібне не лише для того, щоб бачити своє відображення, а й для загального вигляду кімнати.
Якщо ви любите дзеркала, то можете вішати їх скільки завгодно. Якщо ж ви використовуєте їх тільки за призначенням, то дзеркал у передпокої та ванній кімнаті буде достатньо. Є кілька простих правил, яких ви повинні дотримуватися, щоб правильно розмістити дзеркала.
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Як правильно розміщувати дзеркала
- Дзеркала завжди слід вішати вертикально.
- Розташовуйте так, щоб світло електричних приладів не відбивалося в дзеркалах.
- Відстань від підлоги до верху дзеркала має бути не менше ніж 1,8 метра.
- Відстань від підлоги до нижньої частини дзеркал має бути не менш ніж пів метра.
- Перед дзеркалом має бути не мінімум 1 – 1,5 метра вільного простору, щоб було зручно рухатися.
Якщо дзеркала функціональні, їх слід вішати на середній висоті очей – приблизно 1,5 метра над підлогою. Якщо дзеркала суто декоративні, їх можна використовувати на будь-якій висоті.
У ванних кімнатах дзеркала зазвичай вішають над раковиною, щоб було добре видно верхню частину тіла. Оскільки функціональність ванної кімнати має важливе значення, гарною ідеєю буде мати також ще одне маленьке дзеркало.