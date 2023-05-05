Если вы любите зеркала, то можете вешать их сколь угодно. Если же вы используете их только по назначению, то зеркал в прихожей и ванной будет достаточно. Есть несколько простых правил, которые вы должны придерживаться, чтобы правильно разместить зеркала.

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Как правильно размещать зеркала

Зеркала всегда следует вешать вертикально.

Размещайте так, чтобы свет электрических приборов не отражался в зеркалах.

Расстояние от пола до верха зеркала должно быть не менее 1,8 метра.

Расстояние от пола до нижней части зеркал должно быть не менее полуметра.

Перед зеркалом должно быть не минимум 1 – 1,5 метра свободного пространства, чтобы удобно было двигаться.

Если зеркала функциональные, их следует вешать на средней высоте глаз – примерно 1,5 метра над полом. Если зеркала сугубо декоративные их можно использовать на любой высоте.

В ванных комнатах зеркала обычно вешают над раковиной, чтобы была хорошо видна верхняя часть тела. Поскольку функциональность ванной комнаты имеет важное значение, хорошей идеей будет также иметь еще одно маленькое зеркало.

Зеркало над раковиной / Фото Pexels