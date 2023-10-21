Де розмістити дзеркало, якщо спальня маленька: три варіанти від фахівців

Розумне розташування дзеркала може значно змінити зовнішній вигляд маленької спальні. Дзеркала є одним із найкращих інструментів в арсеналі дизайнера інтер'єру, щоб візуально збільшити кімнату.

Дзеркала також часто використовують як настінне мистецтво, особливо якщо вони незвичайної форми та мають красиву декоративну раму. Однак найбільше значення має не так саме дзеркало, як місце, де ви його розмістите.

Зверніть увагу Автономне опалення в новобудовах: особливості й ефективність

Повнорозмірне в кутку

Дзеркало в повний зріст у кутку маленької спальні може творити дива, збільшуючи розміри кімнати та роблячи простір світлішим. Це також дуже допоможе одягатися вранці, особливо якщо у вас ще немає повнорозмірного дзеркала.

Кути спальні часто використовують у дизайні зовсім, тож якщо у вас є хоч один вільний, це буде ідеальне місце для розміщення дзеркала в повний зріст.

Над комодом

Це ще одне традиційне розміщення дзеркала, яке експерти рекомендують для невеликих спалень: "Дзеркало чудово виглядає над комодом, а також візуально збільшує простір саме в цьому місці.

Перевагою такого типу розміщення дзеркала є те, що воно трохи вище. Тож якщо ваш комод стоїть навпроти ліжка, ви не будете бачити себе в дзеркалі, коли відпочиваєте.



Дуже часто дзеркало вішають саме над комодом / Фото Mali Azima

Перпендикулярно до вікна

Вікна та дзеркала – ідеальні компаньйони, коли мовиться про те, щоб зробити маленьку кімнату більшою.

"Дзеркало, розташоване перпендикулярно до вікна, відбиватиме світло і зробить простір більшим. Це також відображатиме зовнішнє середовище всередині, допомагаючи привнести природу", – кажуть експерти.

Ви, по суті, запозичуєте пейзажі з вулиці, що миттєво додає інтересу та текстури, особливо якщо з вікна вашої спальні видно красиве дерево.