Найважливіше в розміщенні дзеркала – враховувати зріст людей, які будуть використовувати його. Верхнє дзеркало має бути принаймні на кілька сантиметрів вище за рівень очей найвищої людини, а нижнє дзеркало має бути для людей нижчого зросту.

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У якому місці розташувати дзеркала у ванній

Дзеркала у ванній кімнаті часто вішають над туалетним столиком або раковиною. Це дуже зручно, адже основні доглядові процедури люди звикли робити перед умивальником.

Дзеркало має бути на розумній висоті, щоб його центр був на рівні очей, незалежно від того, чи ви вирішите повісити дзеркало на стіну, чи поставити на тумбу.

Вам має бути зручно дивитися в дзеркало / Фото Pexels

Також важливо розташовувати дзеркала так, щоб вони могли відбивати природне світло. Розмістіть їх там, де буде потрапляти якомога більше природного світла. Так і кімната буде виглядати візуально більшою, що є плюсом для маленьких приміщень.

Протилежна сторона вікна ванної кімнати буде найкращим місцем для природного освітлення протягом дня.

Якщо у вас дві раковини, ви можете встановити одне ультрашироке дзеркало, яке охоплюватиме довжину обох раковин. Також ви можете встановити два дзеркала, по одному над кожною раковиною.

Два дзеркала для двох раковин / Фото Pexels