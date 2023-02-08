Джим Керрі продає свій затишний маєток: зазирніть всередину зіркової нерухомості

Особняк в районі Лос-Анджелеса Брентвуд став прихистком для Джима Керрі, куди він часто втікав від надмірної уваги шанувальників та журналістів. У маєтку панує затишна, приватна атмосфера, яка зачаровує з першого ж погляду.

Комік канадського походження придбав маєток із п’ятьма спальнями та дев’ятьма ванними кімнатами в 1994 році за 3,8 мільйона доларів. Величезна нерухомість площею понад 1100 квадратних метрів зараз продається за 28,9 мільйона доларів.

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Керрі придбав будинок перед виходом свого першого великого кінохіта "Ейс Вентура: детектив домашніх тварин".

Будинок розташований на ділянці площею 80 арів / Фото Wall Street Journal

По боках центрального холу розташовані вітальня та їдальня. Обидва простори закриті мансардними вікнами, що наповнюють їх природним світлом.

Тут щовечора сови співали мені колискові пісні, і щоранку я потягував свою чашку кави з яструбами та колібрі під гігантською сосною,

– зазначив голлівудський актор.

У маєтку є город і кілька звивистих доріжок / Фото Wall Street Journal

Вітальня, їдальня та сімейні кімнати обладнані затишними камінами. З вітальні скляні двері відкриваються у патіо внутрішнього дворика. На просторій кухні є кімната для сніданку з видом на грушеві дерева.



Чарівний простір / Фото Wall Street Journal

Також тут є просторий офіс, великий тренажерний зал, кухня з критим барбекю, великий куток для сніданків, який виходить у двір, і така велика сімейна кімната, що рояль з чорного дерева виглядає майже як іграшка.

Все продумано до дрібниць / Фото Wall Street Journal

Гостьові спальні мають окрему ванну кімнату, тоді як сімейна спальня обладнана критим балконом і ванною кімнатою із гігантським мідним каміном.

Все просто та зі смаком / Фото Wall Street Journal

Особливу увагу привертає кінотеатр у стилі артдеко як відголос великих кінопалаців минулого. Лаунж оббитий розкішним мохером, костюми з його фільмів виставлені у скляних вітринах, а нагороди актора виставлені в окремому кутку. Ванна кімната домашнього театру, оздоблена чорним мармуром і дзеркалом, виглядає комічно-декадентською.

Займатися спортом – одне задоволення / Фото Wall Street Journal

Посеред звивистих територій із просторими внутрішніми двориками та деревами є освітлений тенісний корт, альтанка, водоспад, який вливається в обсаджений скелями басейн і спа. Будинок біля басейну має бар і камін, а також інфрачервону сауну та парну. Овочевий сад забезпечує свіжими органічними продуктами, а павільйон для медитацій прихований у відокремленій частині двору.