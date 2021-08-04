Джон Траволта продав розкішний будинок у США: як виглядає об'єкт

Американський актор Джон Траволта продав розкішний особняк у місті Клірвотер (штат Флорида, США). Роком раніше в ньому померла його дружина Келлі Престон.

Сума угоди склала 4 мільйони доларів (108 мільйонів гривень). Як виглядає зірковий будинок – дивіться далі.

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Що відомо про угоду

Джон Траволта виставив будинок на продаж у березні 2021 року. Він хотів отримати за нього 4,65 мільйона доларів (130 мільйонів гривень за курсом на той час).

У цьому будинку лише рік тому померла дружина актора – Келлі Престон, яка боролася з раком грудей. Подружжя обзавелося особняком у 2017 році(81 мільйон гривень по курсу на той час).

Продати об'єкт вдалося за 4 мільйони доларів (108 мільйонів гривень).

Шикарний будинок Траволта продав за 4 мільйони доларів / Фото realtor

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Що є на території та в будинку

Маєток розташований на ділянці площею понад чотири тисячі квадратних метрів. На території є великий відкритий басейн. Інтер'єр будинку виконаний у світлих відтінках. У ньому є простора кухня з барною стійкою та обіднім столом, розкішна вітальня з каміном, двоповерхова сімейна кімната, а також велика тераса з чудовим краєвидом на узбережжя Мексиканської затоки.

Як виглядає колишній будинок Джона Траволти / Фото Realtor.com: