Угода може стати найдорожчою в цьому районі. Яку нерухомість вибрав керівник TikTok – читайте далі.

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Що відомо про об'єкт

Особняк, який обрав новий керівник соцмережі TikTok, розташований у кварталі Queen Astrid Park. Це престижний район у Сінгапурі, де є лише елітні житлові комплекси та найкращі освітні заклади міста. Бунгало, яке привернуло увагу Чу Шоу Дзи, дещо застаріло. Скоріш за все, його відреконструюють.

Нерухомість, якою зацікавився Чу Шоу Дзи / Фото businesstimes

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Сума угоди

Крім будинку, Чу Шоу Дзи отримає ділянку площею близько 3-х тисяч квадратних метрів. Сума угоди – 68 мільйонів сінгапурських доларів (1,7 мільярда гривень). Вона може стати найдорожчою в районі за всю історію його існування.

За словами рієлторів, подібні пропозиції дуже рідко з'являються у цьому районі. На сьогодні там продається лише два об'єкти. Вартість одного з них – 63 мільйони сінгапурських доларів (1,26 мільярда гривень).

Керівник TikTok, ймовірно, захоче провести реконструкцію котеджу / Фото asiaone

Нагадаємо, Том Хенкс вирішив позбутися від будинку на колесах, який використовувався під час зйомок багатьох фільмів.