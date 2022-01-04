Про це 4 січня 2022 року повідомила заступниця Міністра розвитку громад та територій Наталія Козловська. Розповідаємо, які послуги відтепер можна отримати онлайн.

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У додатку "Дія" можна отримати 14 послуг у сфері будівництва

Вже більше року триває реформа сфери містобудування, яка базується на посиленні відповідальності, децентралізації та цифровізації. У кожному з цих напрямів є значні результати,

– підкреслила Наталія Козловська.

Також заступниця згадала, що нещодавно в першому читанні було схвалено законопроєкт, який посилює відповідальність усіх учасників будівельного процесу, а ЄДЕССБ забезпечує прозорість у сфері містобудування.

Крім того, вона наголосила, що наразі доступно вже 14 будівельних послуг, які можна отримати онлайн. Мова йде про отримання дозволу на виконання будівельних робіт, декларації про готовність до експлуатації об’єктів СС1 та видачу будівельного паспорта.

Заступниця додала, що наразі Єдиною державною електронною системою у сфері будівництва користується вже понад 35 тисяч людей. Опитування серед користувачів свідчать, що 57% з них вважають впровадження електронних будівельних послуг кроком для подолання корупції у галузі.